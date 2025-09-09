Slušaj vest

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski rekla je da Kurtijev plan da izdvoji milijardu evra za naoružavanje tzv. vojske Kosova i formiranje zajedničkih jedinica sa vojskom Albanije predstavlja ozbiljnu i opasnu provokaciju, koja ugrožava ne samo bezbednost Srba na Kosovu i Metohiji, već i stabilnost čitavog Balkana.

- Svedoci smo da se protivnici mira u regionu ponovo okupljaju u saveze i tabore protiv Srbije i srpskog naroda. Postupci samoproglašenih vlasti u Prištini nisu izolovani incidenti, već koordinisana i planska akcija u saradnji sa njihovim pokroviteljima u okruženju, sa jasnom namerom da se kroz navodne „sporazume o odbrambenoj saradnji“ ojača vojna komponenta antisrpske političke osovine koju čine Zagreb i Tirana - istakla je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski.

Ona dodaje da iako su ove zemlje, osim tzv. Kosova, članice NATO-a i imaju garantovanu bezbednost, ipak se odlučuju za dodatne vojne sporazume.

- To pokazuje da nije reč o realnim bezbednosnim potrebama, već o nameri da se stvori političko-bezbednosni blok usmeren protiv Srbije. Ovi potezi jasno ukazuju na sistematski pokušaj izgradnje novog bezbednosnog okvira u regionu, u kojem bi Srbija bila lažno predstavljena kao remetilački faktor, a njena suverenistička politika i pozicija najveće ekonomije i političkog centra Balkana, oslabljena i dovedena u pitanje - naglasila je ministarka Stamenkovski.

Namera je da se antisrpska politika institucionalizuje i ojača kroz vojne formacije i sporazume koji nemaju nikakvo stvarno bezbednosno opravdanje, već isključivo služe strateškom povezivanju država u cilju destabilizacije Srbije, naglasila je ona.

- Srbija nikada nije vodila, niti vodi politiku teritorijalnih pretenzija prema bilo kojoj susednoj državi. Naprotiv, više puta je dosledno i odgovorno pozivala na mir, dijalog i poštovanje međunarodnog prava. Zato moramo podsetiti na ključnu činjenicu: Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija jasno propisuje da Kosovo i Metohija nisu država, da ne mogu imati vojsku niti zaključivati vojne sporazume. Kršenjem ove rezolucije ruši se međunarodno pravo i otvara prostor za nove tenzije - istakla je ministarka Stamenkovski, i zaključila: