- Moja sestra je glumica od kada znam za sebe. Imala sam nepune četiri godine kada sam otišla na njenu prvu predstavu. Toliko sam bila mala da od radnje pamtim samo da su na sceni jeli neke velike šampite i da sam se pitala hoće li neku poneti kući. Sama je krčila svoj put u najtežim vremenima i političkim i porodičnim. Petar Kralj, njen profesor kod koga je završila glumu, smatrao je Miru svojim prvim asistentom. Decenije rada iza nje najbolje potvrđuju da je legendarni Pera bio u pravu - napisala je ministarka na zvaničnom Instagram nalogu.

Milica Đurđević Stamenkovski je istakla da, pošto je njen poziv drugačiji i vrlo specifičan, nikada nije isticala da su odrasle zajedno.

- Trudila sam se da joj ne napravim neku štetu, jer sam svesna oduvek bila da glume ima u politici, ali mnogo više politike u glumi. Bila je svoja. Partijsku knjižicu nikada nije imala. Čak ni stranke koju ja vodim. Imala je svoje stavove, patriotska osećanja i opredeljenja ali kao umetnik, uvek je bila van svih dnevno-političkih tokova - istakla je ministarka, i dodala:

- Pročitala sam juče saopštenje lokalnog odbora stranke Dragana Đilasa. Njen angažman na ovogodišnjem Vukovom saboru u Tršiću povezuju sa političkim relacijama, tvrdeći da je ona pozvana da učestvuje zato što je moja sestra. Na stranu to što su honorari na takvim događajima skromni (nju novac nikada nije motivisao, često je igrala potpuno besplatno), ovde je reč o pokušaju da se njoj uskrati pravo da radi svoj posao samo zbog toga što je moja sestra, a ta činjenica je ne čini ni boljom ni lošijom glumicom. Kao što ni one koji su njima politički podobni, sama ta okolnost ne čini kvalitetnijim umetnicima od nje.

Ministarka Stamenkovski je naglasila da prečica do Vukovog sabora Miri nije potrebna, jer je na njemu više puta učestvovala i u vreme drugih vlasti.

Mirjana Đurđević Foto: Damir Dervisagic/Kurir

- Svaki put je bila pozvana zbog svoje darovitosti i posebnosti. Umesto osvrta na to da je ovo živi primer kako oni zamišljaju demokratiju, kulturu, a na koncu i Srbiju, mogu im reći samo jedno hvala - jer da nije bilo njihovog saopštenja, ne bih ni znala da će moja sestra ove godine učestvovati na Vukovom saboru, a to je samo još jedan razlog više da 14. septembra budem u Tršiću - zaključila je Milica Đurđević Stamenkovski.

Mirjana Đurđević je rođena u Beogradu 22 aprila 1977. Diplomirala je na Akademiji umetnosti, u klasi Petra Kralja i prof Dejana Čavića.