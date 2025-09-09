SVETSKA ZVEZDA PREDSTAVLJA EXPO 2027 U SRBIJI Vučić ugostio Džekija Čena: Velika je čast! Beograd je odavno postao novi dom za mnoge svetske zvezde
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa proslavljenim holivudskim glumcem i novim brend ambasadorom EXPO 2027 Džekijem Čenom.
"Beograd je odavno postao novi dom za mnoge svetske zvezde, a ovoga puta imamo i posebno zadovoljstvo da ugostimo čuvenog Džeki Čena, čoveka čija filmska umetnost nastavlјa da inspiriše sve generacije.
Velika je čast što će ova globalna filmska zvezda i jedan od najvećih svetskih kulturnih ambasadora predstavlјati EXPO u Srbiji svojom harizmom i energijom.
Uveren sam da će kao promoter EXPO 2027 pružiti snažnu podršku u predstavlјanju događaja koji će našu zemlјu postaviti u centar globalne pažnje i približiti svetu duh igre koji EXPO promoviše u našoj Srbiji", objavio je predsednik na zvaničnom Instagram nalogu.