Šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov izjavio je danas da od zamisli blokadera da na ulici promene vlast nema ništa i da je kraj obojenoj revoluciji ''odavno odsviran'' i istakao da nasilje blokadera pokazuje da nema uslova da se ispuni njihov zahtev za vanredne parlamentarne izbore.

Jovanov je rekao da blokaderi ne mogu da istrpe nikog ko ne misli kao oni i da su demoliranjem autobusa u Čačku i napadima na ljude na skupovima protiv blokada pokazali da nema uslova za održavanje izbora.

''Njihov zahtev da se održe vanredni izbori ne može da bude realizovan zbog njih. Kako ćemo imati uslove za izbore kad SNS ne može da postavi štand a da ne dođu da maltretiraju ljude? Kako da aktivisti SNS urade kampanju od vrata do vrata kada se demoliraju autobusi, kada na mirnom skupu u Šapcu i Čačku dođe 200 ljudi da ih bije? U takvim uslovima ne možemo da imamo izbore'', istakao je Jovanov za TV Pink.

Naglasio je da će izbori biti kada dođe vreme i kada država bude u prilici da ide na izbore jer, kako je rekao, Srbija mora da realizuje mnoge poslove, pre svega vezane za Ekspo.

- Nudili smo izbore kada je moglo da se održe bez posledica, ali oni su rekli da ih to ne interesuje i da je ko prihvati priču o izborima 'izdajnik i da radi za Vučića'. Sad smo ušli u neke poslove koji moraju da se završe za državu - naveo je Jovanov.

Podsetio je i da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nekoliko puta ponovio da će izbori biti pre zakonskog roka što, kako je dodao, znači da je u formalnom smislu zahtev za vanrednim izborima ispunjen.

Komentarišući reagovanje evropske komesarke za proširenje Marte Kos na izjavu predsednika Vučića o poslanicima Evropskog parlamenta koji su bili na protestima u Novom Sadu, Jovanov je rekao da Kos, što je dalje od Beograda, daje oštrije izjave, a da je kada dođe u Beograd ''kao pamuk''.

Jovanov je rekao da su dvoje evropskih poslanika Vula Ceci i Razmus Nordkvist došli u Srbiju da drže predavanje o tome kako i šta treba da se radi i dodao da su oni bili u Srbiji na poziv Zeleno-levog fronta čiji su poslanici, kako je podsetio, u skupštini izazivali incidente i prskali poslanike sredstvom za gašenje požara.

Jovanov je takođe postavio pitanje da li su evroposlanici učestvovali u nasilnim protestima, da li su tukli srpsku policiju i bacali topovske udare pošto su bili tamo gde se to dešavalo.

- A to što je predsednik rekao da će i prema njima da se primenjuje zakon, zar nas ne uče iz Brisela i Evropske unije upravo to da zakon mora da važi za sve? Ne razumem šta oni hoće, da zakon važi za sve ili ne, da Srbija bude pravna država ili da bude država u kojoj će se arbitrarno odlučivati prema kome će se zakon primenjivati, a prema kome neće. Da naš poslanik ode u Nemačku i da tamo divlja, učestvuje u nekim nasilnim demonstracijama, da li bi neko rekao to je poslanik iz Srbije ili bi me priveli? - upitao je Jovanov.