Uhapšeni su i nad njima je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati: Vladan Todorović, Predrag Rakić, Nemanja Ostojić, Milorad Marković, Milorad Jovović i Lazar Erčević.

Lazar Erčević, maturant, hapšen je u junu ove godine, kada su bili lokalni izbori u Kosjeriću, zbog napada na novinarku Draganu Ćendić. Pritvor mu tada nije određen. Među uhapšenima je bila i jedna žena, Milena Orubović, ali je ona ubrzo i puštena.

Oni se sumnjiče da su pre dva dana, kada je bio organizovan prijavljen skup “Protiv blokada”, stali na ulicu i blokirali prolaz koloni antiblokadera. Između blokadera i antiblokadera je bio raspoređen kordon policije.

Foto: Screenshot

U jednom momentu blokaderi su napali policiju i gađali ih kamenicama. Policija je pružila otpor i sprečila da kordon bude probijen. Kao posledica napada su tri povređena policajca, od kojih je jedan zbog povreda zadržan u užičkoj bolnici. 

O mogućem pritvoru do 30 dana trebalo bi da sutra bude odlučeno u Osnovnom sudu u Požegi.

Kurir.rs/Z.G.

