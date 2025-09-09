Slušaj vest

Delegacija parlamentarne srpske opozicije - Borko Stefanović (SSP), Pavle Grbović (PSG), Biljana Đorđević (ZLF), Zdravko Ponoš (SRCE), Ana Jakovljević (SNP) i Dobrica Veselinović (ZLF) - otputovala je sve do Strazbura da bi govorila o "stanju demokratije" u Srbiji… a govorili su bukvalno praznoj sali!

Na zajedničkom panelu sa Zelenima/EFA, koji u Evropskom parlamentu imaju čak 71 poslanika, pojavilo se jedva dvadesetak ljudi! Dakle, jedva trećina njihovih evropskih "partnera" smatrala je vrednim da sasluša "optužbe" na račun Srbije i predsednika Aleksandra Vučića.

Očekivali su ovacije, a dobili su ignorisanje.

1/6 Vidi galeriju Poslanici pukli i u Strazburu Foto: Printscreen YT/GreensEFA

Poseban biser bio je nastup Dobrice Veselinovića iz Zeleno-levog fronta, koji je u srcu Evrope, na konferenciji za novinare, optuživao predsednika Vučića zbog sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Kini, pokušavajući da još jednom ocrni sopstvenu državu pred strancima.

Dobrica Veselinović u Strazburu Foto: Printscreen

Dok Vučić vodi razgovore sa svetskim liderima i jača međunarodni ugled Srbije, opozicija paradira po hodnicima evropskih institucija i kuka - i to pred praznim stolicama!