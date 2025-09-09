Slušaj vest

Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević objavio je novi video na svom Instagram profilu u kojem se vidi nasilje blokadera i rušenje države i mirni skupovi širom zemljegrađana koji su protiv blokada.

"Ono što blokaderi rade ne predstavlja Srbiju već čisto nasilje i mržnju, zato građani dostojanstveni šetaju širom naše zemlje kao primer kako se poštuje i voli svoja domovina. Ali, to nije Srbija. Evo šta jeste", stoji u opisu videa koji je objavio Vučević.

