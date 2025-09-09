- Ovo je poslednja u nizu sastanaka koje smo imali u nekoliko nedelja, a tema je upravo bila redovno povećanje minimalne zarade od 1. januara 2026. godine. Mi ćemo na sednici Vlade u četvrtak, dakle za dva dana, doneti odluku o redovnom povećanju minimalne zarade od 1. januara 2026. godine na 371 dinar po radnom času. To je ukupno 64.554 dinara, ili ti kada prebacite u evre, 551 evro. Ovo povećanje, redovno, od 1. januara je dodatno na ono povećanje, vanredno povećanje koje sledi već od 1. oktobra ove godine, dakle za nepunih 15, 20 dana. Tada smo dogovorili i tada smo se svi usaglasili da će i Unija poslodavaca i predstavnici sindikata da minimalna zarada u Srbiji od 1. oktobra ove godine bude 500 evra , kažem s ovim dodatnim povećanjem idemo na 551 evro minimalna zarada od 1. januara naredne godine - rekao je ministar Siniša Mali.

- Uporedite tu minimalnu zaradu, dakle sa onom minimalnom zaradom pre 11-12 godina, bila je 15.700 dinara. Sada, dakle od 1. januara. Ogromna razlika i to dovoljno govori o brizi koju pokazujemo prema onima koji primaju tu minimalnu zaradu, a naravno, veoma je važno da je minimalna zarada i glavni motor rasta prosečne zarade u Srbiji, tako da u narednom periodu očekujemo i ubrzaniji rast prosečne zarade. Druga stvar koja mi je veoma važna, a to je da kada pogledate 12 meseci, minimalna zarada na snagu koju smo povećali za 13,7%. Imate povećanje sada vanredno 1. oktobra koje je 9,4%. Na to ide povećanje na 551 evra od 10,1%. Kumulativno to je 3,37%. Tačno okruglo 37%. Sa nešto malo iznad 400 evra koliko je bilo u decembru prošle godine, na 551 evro koliko će biti danom nove godine. Nikada se to nije desilo u istoriji naše zemlje, dakle nikada toliko, u tako kratkom vremenskom periodu nismo toliko mnogo podigli minimalnu zaradu. Naravno, to je samo deo obećanja koje smo dali, ne zaboravimo i da vas podsetim, do kraja 2027. godine sa početkom 2028. Minimalna zarada u Srbiji biće 650 evra, to nam je deo programa "Srbija 2027" i mi ćemo to obećanje na ovaj način ispuniti. Velika, važna vest za one koji primaju najnižu zaradu, inače takvih ima sve manje i manje, nekih pre 10 godina preko 350.000 ljudi je primalo minimalnu zaradu, danas je nešto oko 90.000 i dalje je to mnogo i dalje radimo na tome zato da se prosečna zarada povećava iz meseca u mesec, ali s druge strane, nikada realno se ovako nešto nije desilo. Dakle 37% za samo 12 meseci i dovoljno, kažem, pokazuje kako razmišljamo u korist građana Srbije, o njihovom životnom standardu i o tome da pogotovo oni sa najnižim primanjima žive bolje. U isto vreme da izađemo u susret poslodavcima, pošto znate i sami kada razmišljate i govorite o minimalnoj zaradi, ne želite da s druge strane ugrozite bar ne toliko poslodavce kako bi mogli da nastave poslovanje.