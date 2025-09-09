Slušaj vest

Na društvenim mrežama osvanuo je krajnje morbidan snimak "sahrane" predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Naime, dvojac prerušen u sveštenika i kaluđericu sa maskom čudovišta izveo je ritual nad sandukom na čijem začelju se nalazi fotografija predsednika Vučića.

Na sanduku su poređani sendviči, a "sveštenik" je "pumpao" iznad njih, što je postao svojevrsan znak raspoznavanja među blokaderima.

Na ovaj način blokaderi ne samo da su pokazali da Vučiću priželjkuju smrt, već su izvrgli ruglu Srpsku pravoslavnu crkvu i njene običaje, ne mareći za osećanja vernika.

Pogledajte kako je to izgledalo:

