"pumpali" nad sandukom
VRHUNAC BLOKADERSKE MORBIDNOSTI: Pogledajte kako lažni sveštenik i kaluđerica "sahranjuju" Vučića (VIDEO)
Na društvenim mrežama osvanuo je krajnje morbidan snimak "sahrane" predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Naime, dvojac prerušen u sveštenika i kaluđericu sa maskom čudovišta izveo je ritual nad sandukom na čijem začelju se nalazi fotografija predsednika Vučića.
Na sanduku su poređani sendviči, a "sveštenik" je "pumpao" iznad njih, što je postao svojevrsan znak raspoznavanja među blokaderima.
Na ovaj način blokaderi ne samo da su pokazali da Vučiću priželjkuju smrt, već su izvrgli ruglu Srpsku pravoslavnu crkvu i njene običaje, ne mareći za osećanja vernika.
Pogledajte kako je to izgledalo:
