Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti ne zaustavlja se sa provokacijama i pokušajima da dovede do eskalacije sukoba i zapali region Zapadnog Balkana. On je najvio da će za tzv. kosovske bezbednosne snage biti izdvojeno više od milijardu evra u naredne četiri godine, kao i da će biti stvorena zajednička jedinica sa Oružanim snagama Albanije, što je za Kurir televiziju i jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" tumačio Miroslav Španović, pukonvik u penziji i vojnopolitički analitičar.

- Ovi predlozi koji kreću od Kurtija još nisu potvrđeni iz Albanije, dok ne dobiju signal, ništa ni ne kažu. Ovo je veoma opasna stvar zato što ovo direktno ugrožava integritet Srbije - naveo je Španović.

Upozorio je da Albanci imaju potencijal da izazovu veće sukobe na Balkanu.

- Posebno ako ih posmatramo kroz sklapanje nekakvih ugovora. Vojne saradnje su vrlo opasna stvar. Svojevremeno, baveći se NATO paktom, došao sam do zaključka da će mali savezi uništiti veliki NATO pakt. Smatram da je sve dirigovano iz jednog centra, prvenstveno sa zapada, kako oni trenutno pokušavaju da se vrate na političku scenu.

