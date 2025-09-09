Slušaj vest

Aleksandar Vučić je istakao da Beograd sve više postaje dom svetskim zvezdama, izrazivši zadovoljstvo što Srbija ugošćava ovog filmskog velikana.

Džeki Čen, glumac kog obožava ceo svet, kako zbog uloga u kojima uvek predstavlja hrabrog borca za pravdu, tako i zbog mirne i normalne pojave, neuobičajene za jednu planetarnu zvezdu, rekao je da će Beograd 2027. godine biti mesto gde se svet okuplja.