Đurić je tokom gostovanja na TV Prva rekao da ima "pojednih političara u zemlji koji čak pozivaju na sankcije" protiv Srbije, kao i da je video "jednog lidera jedne od manjih stranaka" koga nije želeo da imenuje "koji je bukvalno zatražio da Evropska unija sakncioniše vladu Srbije, državu Srbiju, pojedine institucionalne predstavnike".

"To zaista nanosi štetu imidžu naše zemlje u delu Evrope koji inače sve nas zajedno bez obzira kojoj političkoj opciji pripadamo gleda jednako i postoje države unutar EU u kojima postoji visok nivo skeptizcima da li Srbija čak iako ispuni sve uslove treba da bude prihvaćena kao jednaka i ravnopravna za evropskim stolom", rekao je Đurić.On je rekao da su nažalost takvi narativi "u korist naše štete" i da se tome raduju "različiti propagandisti u regionu koji žele Srbiju zajedno "bez ozbira na vlasti ili opoziciju da prikažu kao jednu nedoraslu despotiju u kojoj, eto, nacionalizam i mržnja caruju i kod vlasti i kod opozicije".