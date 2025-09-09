Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski, istakla je danas da će Vlada Srbije održati obećanje!

"Minimalna cena rada od 1.1.2026. biće 551 evro, odnosno 371 dinar po radnom času. To je kumulativno povećanje od 38% u periodu od godinu dana.

To je važna vest za 90.000 radnika u Srbiji i njihove porodice.

Takođe smo vodili računa i o poslodavcima, jer smo povećali neoporezovani deo zarade, kako bismo omogućili i stabilnost privrednih subjekata i kako povećanje minimalne cene rada ne bi uticalo na povećanje nezaposlenosti.

To je odgovorna politika koja štiti interese radnika, ali vodi računa i o našim privrednicima", istakla je ministarka.

