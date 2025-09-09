Advokat Vladimir Đukanović oglasio se nakon što su predstavnici blokaderske opozicije tražili u Briselu da se uvedu sankcije srpskim zvaničnicima.
SRAMOTA KOJA ĆE ZAUVEK OSTATI ZAPISANA U ISTORIJI: Vladimir Đukanović o zahtevu blokaderske opozicije da Brisel uvede sankcije srpskom rukovodstvu (VIDEO)
- Tražiti ponizno od Brisela da uvede sankcije Aleksandru Vučiću, Đuri Macutu, Ani Brnabić i Ivici Dačiću, najbolji je pokazatelj najgore servilnosti opozicije u Srbiji. Ako je neko podigao rejting Vučiću, to su upravo učinili oni današnjim kmetskim stavom i suludim zahtevom u Evropskom parlamentu. Ostaje zauvek zapisano da je neko otišao kod stranaca da ruži sopstvenu zemlju i da traži sankcije za one koje je narod birao. Neverovatna sramota - istakao je Vladimir Đukanović.
