- Tražiti ponizno od Brisela da uvede sankcije Aleksandru Vučiću, Đuri Macutu, Ani Brnabić i Ivici Dačiću, najbolji je pokazatelj najgore servilnosti opozicije u Srbiji. Ako je neko podigao rejting Vučiću, to su upravo učinili oni današnjim kmetskim stavom i suludim zahtevom u Evropskom parlamentu. Ostaje zauvek zapisano da je neko otišao kod stranaca da ruži sopstvenu zemlju i da traži sankcije za one koje je narod birao. Neverovatna sramota - istakao je Vladimir Đukanović.