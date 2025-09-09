Slušaj vest

Boško Obradović, nekadašnji predsednik Srpskog pokreta Dveri, koji je nakon izbornog kraha svoje stranke 2023. godine prešao iz politike u ugostiteljstvo, sad je najavio povratak u političku arenu Srbije!

Prva politička "akcija" Boška Obradovića otkad se, po sopstvenom priznanju, reaktivirao je žestok napad na kolege iz desnice.

Obradović je u svojoj kolumni za jedan portal napisao da očekuju da dr Branimir Nestorović iz "Mi - snaga naroda" i predsednik Novog DSS Miloš Jovanović naprave koaliciju za predstojeće izbore, a da će njihov glavni zadatak kao "lažne desnice" i "projekta službi" biti da napadaju tzv. studentsku listu i oduzimaju im glasove.

Reaktiviranje

Ovaj bivši narodni poslanik, koji u tekstu potpisan kao politikolog i predsednik Političkog saveta Dveri, napisao je da su "svi pokušaj pojave autentične srpske desnice ugušeni u startu", a da su na "tom zadatku posebno angažovani Miloš Jovanović i Branimir Nestorović".

- S obzirom na to da će studentska izborna lista ozbiljno ugroziti i smanjiti rejtinge svih drugih, može se očekivati predizborna saradnja Jovanovića i Nestorovića, kako obojica ne bi ostali ispod izbornog cenzusa, preživeli politički cunami i zadržali ulogu lažne fortifikacije. Glavni zadatak svih pomenutih i mnogih koji će se tek pojaviti, sa istim BIA zadatkom na desnici na vanrednim izborima, biće napad na studentsku izbornu listu i pokušaj smanjivanja njenog izbornog rezultata. Po tome ćete ih prepoznati, svi će tvrditi da iza studentske izborne liste stoji Zapad i da zato ne treba glasati za nju. To u prevodu znači da treba glasati za njih... - napisao je Obradović.

A nekad zajedno

Bivši lider Dveri, koji se sa čela stranke povukao nakon izbora 2023, kad su Dveri u koaliciji sa Zavetnicima osvojili samo 2,8 odsto glasova birača, ukazao je i da Nestorović i Jovanović u svojim biografijama nemaju organizaciju protesta protiv aktuelne Vučićeve vlasti, iako se vode kao opozicija.

- Jovanović godinama kao šef poslaničke grupe NDSS uglavnom ne prisustvuje skupštinskim zasedanjima, a dr Nestorović se za dve godine poslaničkog mandata nikad nije javio za reč za skupštinskom govornicom, ali zato je odbio da sruši naprednjačku vlast u Beogradu kad je opozicija imala priliku za to - napisao je Obradović.

Nestorović je 2022. pružio podršku Patriotskom bloku koju su činili Dveri i Zavetnici Foto: Beta Miloš Miškov, Beta Dragan Gojić, Nemanja Nikolić

Da sve bude zanimljivije, Boško Obradović je svojevremeno pokušao da napravi širu koaliciju desnice s Milošem Jovanovićem: na izborima 3. aprila 2022. Dveri su nastupale u okviru Patriotskog bloka, a iznenada, u minut do 12, deset dana pred izbore, neočekivani vetar u leđa dao im je upravo Branimir Nestorović. Saradnja je obelodanjena na konferenciji za medije na kojoj je i potpisan sporazum, a Nestorović je tada rekao da ne učestvuje samostalno na izborima jer nije skupio dovoljan broj potpisa podrške.

