- U internet izdanju medija KURIR.RS, 28.08.2025. godine, objavljen tekst pod naslovom: "REKTOR ĐOKIĆ I VJOSA OSMANI NA SEMINARU U AUSTRIJI NA KOM JE PLANIRANO RUŠENJE DRŽAVE SRBIJE! Austrijski političari okupili se s jednim ciljem" i 30.08.2025. godine tekst sa naslovom "NAKON TRIBINE SA VJOSOM OSMANI, ĐOKIĆ RAZGOVARAO S NEMAČKOM AMBASADORKOM: Rektor se sa strancima rado sastaje, a neće na dijalog sa predsednikom svoje države". U ovim tekstovima je objavljeno moje ime uz neistinite i nepotpune informacije koje mogu da povrede moja prava i interese.

- Evropski forum Alpbah predstavlja prestižni događaj sa osamdesetogodišnjom tradicijom koji su austrijski studenti i članovi pokreta otpora protiv nacizma započeli 1945. godine sa idejom sprečavanja ponavljanja strahota Drugog svetskog rata i približavanja evropskih država radi saradnje i mirnog suživota. Od tada do danas, forum svake godine okuplja hiljade najumnijih ljudi iz sveta politike, nauke, biznisa i ekonomije, a pre svega mladih, koji rade na unapređivanju Evrope i sveta. Lično sam prisustvovao forumu kao jedan od pet izabranih stipendista iz Srbije, koji prolaze rigoroznu selekciju...

- Neistinito je da je bilo ko od stipendista, pa tako ni ja, govorio na panelu pod nazivom "Pumpaj! Protest kao otkucaj srca demokratije" na kome je govorio rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladan Đokić. Takođe, neistinito je da sam ja govorio bilo gde u ime studenata iz Srbije, kao i da sam "advokatski pripravnik u kancelariji koja zastupa Mariniku Tepić". Ja nisam student i stoga ne mogu da govorim u ime studenata, a radim kao samostalni advokat u Novom Sadu i nemam nikakve veze sa Marinikom Tepić, niti sam je ikada zastupao kao advokat ili kao advokatski pripravnik. Na kraju,Vjosa Osmani nije imala nikakav kontakt ni sa kim iz Srbije, niti je prisustvovala panelu koji se bavio situacijom u Srbiji i protestima, a naročito nikog iz Srbije nije u svojstvu mentora usmeravala i savetovala kako da radi protiv svoje države - navodi Srđan Hromiš.