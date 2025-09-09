Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost "Vesti" na TV Prva.

Predsednik je govorio o svim aktuelnim dešavanjima u zemlji.

O Ekspu

- Mi smo znali, dogovarali se ali nismo mogli ranije da govorimo da je Džeki Čen jedan od promotera. Neverovatan čovek ogromnog entuzijazma, čudesno je da u tim godinama ima toliko snage. Lepo govori o Srbiji. Danas mu je drago da može da vidi da Beograd i Srbija izgledaju drugačije i da može da pomogne. Vidim da je i Stiven Sigal stigao u Beograd, nevezano sa ovim.

O tome što je opozicija tražila sankcije u Strazburu

- Je l' moguće da su oni stvarno tražili sankcije protiv sopstvenog naroda, policajaca i njihove dece? Zašto, jer su trpeli brutalne napade svakodnevno na ulicama? To je nedostatak moralnog kredibiliteta. BIo sam siguran da toliko daleko ne mogu da idu. Nikad kao političar nisam tražio uvođenje sankcija protiv ikoga iz naše zemlje. To su stvari koje ne smete da tražite, posebno ne od stranaca.

- Ja mislim da je ovo dobro ,da su ljudi mogl ida vide, da im bude potpuno jasno o čemu je reč i o čemu se radi i ako nekome i nije bilo jasno do danas, danas mu je jasno. Nastalo je kao rezultat nemoći i poraza. Ovde da su mogli sami da urade nešto više, da pobede u obojenoj revoluciji organizovanoj spolja, oni bi to uradili. Pošto nisu mogli, zovu velikog brata u pomoć ne bi li konačno mogli nešto da urade.

- Svi su pominjali "Vučić se rukuje s Putinom i Sijem, trebalo bi mu odseći ruku" i to vam govori o njihovoj ideologiji, o tome da ne znaju šta je država i šta su građani. Ne razumeju da mi moramo da imamo i gas ove godine. Ja ne mogu da volim ili ne volim Rusku Federaciju, ja moram da vodim računa o građanima Srbije, naše fabrike moraju da imaju dovoljno gasa, mi moramo da imamo struju ove zime. To pokazuje o neznanju elementarnih stvari u Srbiji, o kukavičluku i jedno ogromno nerazumevanje prema potrebama građana Srbije.

- Mi nemamo dovoljno gasa i struje. Imamo naftu koju dobijamo samo od jednog kanala. Čini mi se da je najveći problem za njih što bi na svakoj strani da pričaju ono što bi ljudi želeli da čuju. Moj posao je da vodim državu.

Vučić: "Suočićemo se s mnogo većim problemima"

- Pomenuli ste te evroparlamentarce i kažu uvredili su se jer sam im rekao da su "ološ", iskreno mislim o njima mnogo gore, ali jesam pogrešio jer predsednik u javnom diskursu ne treba da koristi tu reč. A mislim mnogo gore o njima. Došli ste da učestvujete u nasilnim demonstracijama da sprovodite nasilje u jednoj drugoj zemlji, a svaka bi zabranila da učestvuje u tome, onda obmanjujete javnost, svako vidi, ko ima oči ovo vidi, dovoljno i da ne vidite, a da pustite ton, da znate ko koga napada. Nisu policajci napadali, oni su stajali mirno i trpeli napade. Kad nemaju šta da kažu suštinski, onda kreću u mantru laži. Mi ćemo se suočiti s mnogo većim problemima, i pitanje KiM i vojni savezi koji se stvaraju u regionu. Oni nedvosmisleno očekuju i ulazak Bugarske.

O uzvicima "ubij Srbina" na utakmici Hrvatska - Crna Gora

- Odlučio predsednik Crne Gore da ne napusti stadion, ali problem je u tome što reč nije rekao posle toga. A mnogo gore od toga je što su radili njihovi mediji posle toga. Očigledno je u toku jedna sveopšta hajka i ne smete da smetnete s uma šta su svi ti u ujedinjavanju protiv Srbije govorili, jer im ne odgovara snažna i uspešna Srbija, svi njihovi mediji vode svakodnevnu hajku protiv Srbije, nepogrešivo. Oni neće da vide 125.000 ljudi na ulicama, ali videće 3.000 i onda "masovni protesti". Oni imaju medijski "firepower" kojim misle da mogu da tuku nas male i misle da će da slome duh srpskog naroda ali sam shvatio da je i narod u Crnoj Gori dobro ovo razumeo. Srećan sam što imamo ozbiljan, odgovoran i državotvoran narod.

- Videli su danas Nepal i nemire, pa valjda srećni što je žena političara ubijena. E, sad ćemo i mi to isto ovde. Pa se valjda tako hrabre, kao mala deca, nema ništa od toga. Mnogo je teško razgovarati kad imate zapušen dotok svega zdravog i razumnog u nečiji mozak. Kad neko služi samo nečijim privatnim kriminalnim interesima, kao što su to interesi Dragana Šolaka. Onda sebi daju ulogu velikih revolucionara, oslobodilaca, a ne znaju ni na čiji račun. Ne smemo da pokazujemo bes i mržnju prema tim ljudima, moramo da sedimo s njima i rešavamo probleme. Mi ne tražimo sankcije ni za druge zemlje, a oni traže sankcije za svoju zemlju, nivo morala takvih političara je na najnižem nivou, a nivo svesti o tome da ni ne govorim.

O predstojećoj vojnoj paradi

- Vojska je najpopularnija institucija od svih u ovoj zemlji. Ozbiljno je napredovala, mnogo smo uložili. Ljudi će videti snagu armije koju nisu ni zamišljali, 10.000 vojnika će učestvovati u tome. To ni mnogo veće armije u svetu ne mogu da izvedu, videćete mdoernu opremu, neka od najmodernijih oružja, oruđa, imamo odličnu vazduhoplovnu odbranu. Nabavljamo i neke druge sisteme koji su veoma dobri i koji mogu da nam pomognu čak i u odbrani od balističkih raketa o čemu nismo mogli ni da sanjamo. Za dve godine ćemo moći da obaramo i balističke rakete i snažno da odgovaramo.

- Ulažemo u vojsku da bismo očuvali mir i da bi nekima bilo jasno da tu nemaju šta da rade.

O odlasku u Japan

- Zavisi od situacije ovde, ali trebalo bi da ukoliko odem, da imam susret s premijerom Japana, da posetim naš paviljon na Ekspu Japana. Jedan je od najposećenijih paviljona. Da se sretnem i sa njihovim biznismenima, moguće je da ću da budem primljen i od strane cara.

- Danas je Izrael napao Katar, ne znate šta će biti, tako da ne planiramo previše. Za mene je važno da zajednički guramo zemlju napred, da čuvamo mir i stabilnost, a ova nervoza koju pokazuje kompletan blokaderski pokret sa dosovskim političarima je samo rezultat neuspeha, rezultat frustracija što im je jasno da je propao pokušaj rušenja vlasti na ulicama i vršenja obojene revolucije. Pričali su nema nas dovoljno, da nas nema u debatama, a kad sam ponudio debatu rekli su da neće.

- Dobijena je građevinska dozvola za Nacionalni stadion i ložionicu i idemo punom parom u izgradnju.