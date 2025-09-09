Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, osvrćući se na zahtev blokaderske opozicije u Strazburu da se sankcije uvedu njemu, Macutu, Dačiću i Brnabić, rekao da je za 19 godina koliko je bio u opoziciji, nije nikad tražio sankcije ni za jednog građanina naše zemlje.

"Je l' moguće da su oni stvarno tražili sankcije protiv sopstvenog naroda, policajaca i njihove dece, zašto, jer su trpeli brutalne napade svakodnevno na ulicama? To je nedostatak moralnog kredibiliteta. Bio sam siguran da toliko daleko ne mogu da idu. Nikad kao političar nisam tražio uvođenje sankcija protiv ikoga iz naše zemlje. To su stvari koje ne smete da tražite, posebno ne od stranaca", naveo je predsednik Vučić gostujući na TV Prva.

"Ja mislim da je ovo dobro, da su ljudi mogli da vide, da im bude potpuno jasno o čemu je reč i o čemu se radi i ako nekome i nije bilo jasno do danas, danas mu je jasno. Nastalo je kao rezultat nemoći i poraza. Ovde da su mogli sami da urade nešto više, da pobede u obojenoj revoluciji organizovanoj spolja, oni bi to uradili. Pošto nisu mogli, zovu velikog brata u pomoć ne bi li konačno mogli nešto da urade".