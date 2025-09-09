Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je Džekija Čena kao promotera Ekspa 2027.

"Mi smo znali, dogovarali se ali nismo mogli ranije da govorimo da je Džeki Čen jedan od promotera", rekao je Vučić za TV Prva i dodao:

"Neverovatan čovek ogromnog entuzijazma, čudesno je da u tim godinama ima toliko snage. Lepo govori o Srbiji. Danas mu je drago da može da vidi da Beograd i Srbija izgledaju drugačije i da može da pomogne. Vidim da je i Stiven Sigal stigao u Beograd, nevezano sa ovim".

