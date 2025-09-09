Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o povicima "ubij Srbina" na utakmici između Hrvatske i Crne Gore.

"Odlučio predsednik Crne Gore da ne napusti stadion, ali problem je u tome što reč nije rekao posle toga. A mnogo gore od toga je što su radili njihovi mediji posle toga. Očigledno je u toku jedna sveopšta hajka i ne smete da smetnete s uma šta su svi ti u ujedinjavanju protiv Srbije govorili, jer im ne odgovara snažna i uspešna Srbija, svi njihovi mediji vode svakodnevnu hajku protiv Srbije, nepogrešivo. Oni neće da vide 125.000 ljudi na ulicama, ali videće 3.000 i onda 'masovni protesti'. Oni imaju medijski 'firepower' kojim misle da mogu da tuku nas male i misle da će da slome duh srpskog naroda ali sam shvatio da je i narod u Crnoj Gori dobro ovo razumeo. Srećan sam što imamo ozbiljan, odgovoran i državotvoran narod", naveo je Vučić za TV Prvu i dodao: