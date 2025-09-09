"U TOKU JE SVEOPŠTA HAJKA NA SRBIJU" Vučić o povicima "ubij Srbina" u Zagrebu: Neće da vide 125.000 ljudi na ulicama, ali vide 3.000 kao "masovne proteste"
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o povicima "ubij Srbina" na utakmici između Hrvatske i Crne Gore.
"Odlučio predsednik Crne Gore da ne napusti stadion, ali problem je u tome što reč nije rekao posle toga. A mnogo gore od toga je što su radili njihovi mediji posle toga. Očigledno je u toku jedna sveopšta hajka i ne smete da smetnete s uma šta su svi ti u ujedinjavanju protiv Srbije govorili, jer im ne odgovara snažna i uspešna Srbija, svi njihovi mediji vode svakodnevnu hajku protiv Srbije, nepogrešivo. Oni neće da vide 125.000 ljudi na ulicama, ali videće 3.000 i onda 'masovni protesti'. Oni imaju medijski 'firepower' kojim misle da mogu da tuku nas male i misle da će da slome duh srpskog naroda ali sam shvatio da je i narod u Crnoj Gori dobro ovo razumeo. Srećan sam što imamo ozbiljan, odgovoran i državotvoran narod", naveo je Vučić za TV Prvu i dodao:
"Videli su danas Nepal i nemire, pa valjda srećni što je žena političara ubijena. E, sad ćemo i mi to isto ovde. Pa se valjda tako hrabre, kao mala deca, nema ništa od toga. Mnogo je teško razgovarati kad imate zapušen dotok svega zdravog i razumnog u nečiji mozak. Kad neko služi samo nečijim privatnim kriminalnim interesima, kao što su to interesi Dragana Šolaka. Onda sebi daju ulogu velikih revolucionara, oslobodilaca, a ne znaju ni na čiji račun. Ne smemo da pokazujemo bes i mržnju prema tim ljudima, moramo da sedimo s njima i rešavamo probleme. Mi ne tražimo sankcije ni za druge zemlje, a oni traže sankcije za svoju zemlju, nivo morala takvih poiitičara je na najnižem nivou, a nivo svesti o tome da ni ne govorim".