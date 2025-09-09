Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, gostujući na TV Prva, govorio je i o predstojećoj vojnoj paradi u Beogradu, zakazanoj za 20. septembar.

"Vojska je najpopularnija institucija od svih u ovoj zemlji. Ozbiljno je napredovala, mnogo smo uložili. Ljudi će videti snagu armije koju nisu ni zamišljali, 10.000 vojnika će učestvovati u tome. To ni mnogo veće armije u svetu ne mogu da izvedu, videćete mdoernu opremu, neka od najmodernijih oružja, oruđa, imamo odličnu vazduhoplovnu odbranu. Nabavljamo i neke druge sisteme koji su veoma dobri i koji mogu da nam pomognu čak i u odbrani od balističkih raketa o čemu nismo mogli ni da sanjamo. Za dve godine ćemo moći da obaramo i balističke rakete i snažno da odgovaramo", rekao je Vučić i zaključio:

"Ulažemo u vojsku da bismo očuvali mir i da bi nekima bilo jasno da tu nemaju šta da rade".

Ne propustitePolitika"BIO SAM SIGURAN DA TAKO DALEKO NE MOGU DA IDU" Vučić o potezu opozicije u Strazburu, Ekspu, vojnoj paradi, odlasku u Japan: Važno je da guramo zemlju napred
Aleksandar Vučić
Politika"U TOKU JE SVEOPŠTA HAJKA NA SRBIJU" Vučić o povicima "ubij Srbina" u Zagrebu: Neće da vide 125.000 ljudi na ulicama, ali vide 3.000 kao "masovne proteste"
Screenshot 2025-09-09 182306.png
PolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ O PROMOTERIMA EKSPA: Džeki Čen neverovatan čovek ogromnog entuzijazma, Stiven Sigal stigao u Beograd
Screenshot 2025-09-09 182215.png
PolitikaVUČIĆ O BLOKADERSKOJ OPOZICIJI KOJA JE U STRAZBURU TRAŽILA SANKCIJE SVOM NARODU: Rezultat nemoći i poraza - to su stvari koje ne smete!
Aleksandar Vučić