"Vojska je najpopularnija institucija od svih u ovoj zemlji. Ozbiljno je napredovala, mnogo smo uložili. Ljudi će videti snagu armije koju nisu ni zamišljali, 10.000 vojnika će učestvovati u tome. To ni mnogo veće armije u svetu ne mogu da izvedu, videćete mdoernu opremu, neka od najmodernijih oružja, oruđa, imamo odličnu vazduhoplovnu odbranu. Nabavljamo i neke druge sisteme koji su veoma dobri i koji mogu da nam pomognu čak i u odbrani od balističkih raketa o čemu nismo mogli ni da sanjamo. Za dve godine ćemo moći da obaramo i balističke rakete i snažno da odgovaramo", rekao je Vučić i zaključio: