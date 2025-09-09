Slušaj vest

"Kurtijeva policija je danas u severnom delu Kosovske Mitrovice uzurpirala i zatvorila prostorije 'Službenog glasnika', čime su onemogućili normalno snabdevanje srpskih đaka i škola udžbenicima i nastavnim sredstvima", navodi se u saopštenju Kancelarije za KiM i dodaje se:

"Lukavi napad takozvanih inspektora nelegitimne opštinske vlasti, instalirane suprotno volji žitelja većinski srpskog severnog dela Kosovske Mitrovice, jeste posredni napad na decu, sa ciljem da se najmlađim Srbima ukine mogućnost školovanja na maternjem jeziku i po programima Republike Srbije.

Lokalne vlasti su u demokratskim društvima servis građana, međutim Kurtijeve antisrpske gaulajterske vlasti na severu Kosova i Metohije, kako je još jednom potvrđeno, jesu servis za ugnjetavanje građana i kršenje osnovnih ljudskih prava.