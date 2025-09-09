Slušaj vest

Komesarka EU za proširenje Marta Kos danas je u Evropskom parlamentu govorila o situaciji u Srbiji, protestima i neredima na ulicama. Ona je rekla da "poziva sve strane u Srbiji da deeskaliraju tenzije i da se izbegavaju napadi na predstavnike vlasti, njihovih porodica, napadi na prostorije političkih stranaka".

- Osuđujemo sve postupke mržnje, vandalizma i nasilja i i dalje pozivamo sve strane da deeskaliraju tenzije. Poštovanje osnovnih prava i vrednosti uključujući i slobodu mirnog okupljanja, slobodu medija i akademsku slobodu. To su ključni elementi evrointegracija i moraju se poštovati svuda i sa svačije strane. To podrazumeva i izbegavanje bilo koje vrste nasilja protiv predstavnika vlasti i njihovih porodica kao i da se izbegavaju napadi na prostore političkih stranaka - rekla je Marta Kos u svom obraćanju Evropskom parlamentu.

- Mi osuđujemo nasilje ili pretnje predstavnicima pravosuđa, uključujući i tužilaštvo - rekla je Marta Kos.

Kos se osvrnula i na prisustvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića na vojnim paradama u Pekingu i u Moskvi.

Kos kaže da je iskreno posvećena ulasku Srbije u EU, te da želi da "Srbija pojača napore kako bi prebrodila trenutnu stagnaciju u svom putu ka EU".

Foto: EPA/Andrej Čukić

- Uvaženi članovi parlamenta, Srbija je zemlja kandidata za ulazak u Evropsku uniju. Mi želimo da Srbija bude istinski demokratska i da bude deo EU. Ja sam tome posvećena kao komesar za proširenje. Nastavićemo da budemo konstruktivni i uradićemo sve da pomognemo Srbiji da ide napred na putu ulaska u Evropu, ali da bi se to desilo, potrebni su konkretni koraci po pitanju reformi i demokratskih principa. Učešće predsednika Vučića na vojnim paradama u Moskvi i u Pekingu, uz nekakva kritička saopštenja protiv Evropske unije i uvaženih članova Parlamenta, poslednji put na račun delegacije evropskih Zelenih, nije jednostavno ono što se očekuje od zemlje kandidata - rekla je danas Marta Kos tokom rasprave o situaciji u Srbiji pred Evropskim parlamentom.

- Srbija mora da pojača napore da prebrodi trenutnu stagnaciju, uz sprovođenje ključnih reformi. Vreme je za konkretne rezultate u borbi protiv korupcije i jačanje vladavine prava, uključujući i nezavisno sudstvo i medijske slobode, kao i reformu izbornog sistema - kazala je.

Kos o biračkom spisku i novom Savetu REM-a