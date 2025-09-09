"OSUÐUJEMO SVE POSTUPKE MRŽNJE, VANDALIZMA I NASILJA" Marta Kos poručila: Izbegavati nasilje prema predstavnicima vlasti i napade na prostorije stranaka
Komesarka EU za proširenje Marta Kos danas je u Evropskom parlamentu govorila o situaciji u Srbiji, protestima i neredima na ulicama. Ona je rekla da "poziva sve strane u Srbiji da deeskaliraju tenzije i da se izbegavaju napadi na predstavnike vlasti, njihovih porodica, napadi na prostorije političkih stranaka".
- Osuđujemo sve postupke mržnje, vandalizma i nasilja i i dalje pozivamo sve strane da deeskaliraju tenzije. Poštovanje osnovnih prava i vrednosti uključujući i slobodu mirnog okupljanja, slobodu medija i akademsku slobodu. To su ključni elementi evrointegracija i moraju se poštovati svuda i sa svačije strane. To podrazumeva i izbegavanje bilo koje vrste nasilja protiv predstavnika vlasti i njihovih porodica kao i da se izbegavaju napadi na prostore političkih stranaka - rekla je Marta Kos u svom obraćanju Evropskom parlamentu.
- Mi osuđujemo nasilje ili pretnje predstavnicima pravosuđa, uključujući i tužilaštvo - rekla je Marta Kos.
Kos se osvrnula i na prisustvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića na vojnim paradama u Pekingu i u Moskvi.
Kos kaže da je iskreno posvećena ulasku Srbije u EU, te da želi da "Srbija pojača napore kako bi prebrodila trenutnu stagnaciju u svom putu ka EU".
- Uvaženi članovi parlamenta, Srbija je zemlja kandidata za ulazak u Evropsku uniju. Mi želimo da Srbija bude istinski demokratska i da bude deo EU. Ja sam tome posvećena kao komesar za proširenje. Nastavićemo da budemo konstruktivni i uradićemo sve da pomognemo Srbiji da ide napred na putu ulaska u Evropu, ali da bi se to desilo, potrebni su konkretni koraci po pitanju reformi i demokratskih principa. Učešće predsednika Vučića na vojnim paradama u Moskvi i u Pekingu, uz nekakva kritička saopštenja protiv Evropske unije i uvaženih članova Parlamenta, poslednji put na račun delegacije evropskih Zelenih, nije jednostavno ono što se očekuje od zemlje kandidata - rekla je danas Marta Kos tokom rasprave o situaciji u Srbiji pred Evropskim parlamentom.
- Srbija mora da pojača napore da prebrodi trenutnu stagnaciju, uz sprovođenje ključnih reformi. Vreme je za konkretne rezultate u borbi protiv korupcije i jačanje vladavine prava, uključujući i nezavisno sudstvo i medijske slobode, kao i reformu izbornog sistema - kazala je.
Kos o biračkom spisku i novom Savetu REM-a
- Mi podržavamo preporuke o izbornim propisima, posebno reviziju biračkih spiskova. To bi poboljšalo političku atmosferu i moglo bi da posluži kao primer da je napredak moguć ako postoji spremnost i konstruktivni pristup sa svih strana. Imperativna je važnost za Srbiju da stvori uslove za obnovu dijaloga između aktera na čitavoj političkoj sceni i u društvu. Prema našem mišljenju, to bi trebalo da se zasniva na obnovljenom društvenom konsenzusu o ključnim reformama. Nadamo se da će mere biti preduzete u pravcu dijaloga kada je reč o izboru novog Saveta REM-a i uspešnog završetak tog postupka u narednih nekoliko nedelja. To je jedna od obaveza za otvaranje klastera 3. Pristupanje Evropskoj uniji je projekat celog društva i istovremeno i zajednička odgovornost svih političkih stranaka i drugih aktera. Uvaženi članovi, nastavićemo da budemo u komunikaciji sa vlastima i svim akterima, političkim akterima i civilnim sektorom. Podstaći ćemo ih da pronađu način da se izađe iz sadašnjeg političkog ćorsokaka i da se uspostavi inkluzivan proces u korist svih građana i celog srpskog društva i, naravno, kada je reč o evrointegracijama i budućem članstvu u Evropskoj uniji - rekla je Marta Kos.