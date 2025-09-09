Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimak sa današnjeg gostovanja u "Vestima" na TV Prva na Instagram profilu "avucic".

Predsednik je između ostalog govorio o potezu opozicije u Strazburu, istakavši da to najbolje govori o njima.

"To što su predstavnici opozicije molili strance da uvedu sankcije protiv sopstvenog naroda i države najbolje govori o njima.", poručio je Vučić na Instagramu.

"Bio sam siguran da toliko daleko ne mogu da idu"

- Je l' moguće da su oni stvarno tražili sankcije protiv sopstvenog naroda, policajaca i njihove dece? Zašto, jer su trpeli brutalne napade svakodnevno na ulicama? To je nedostatak moralnog kredibiliteta. BIo sam siguran da toliko daleko ne mogu da idu. Nikad kao političar nisam tražio uvođenje sankcija protiv ikoga iz naše zemlje. To su stvari koje ne smete da tražite, posebno ne od stranaca - rekao je danas predsednik i dodao:

Screenshot 2025-09-09 182215.png
Foto: Tv Prva

- Ja mislim da je ovo dobro, da su ljudi mogli da vide, da im bude potpuno jasno o čemu je reč i o čemu se radi i ako nekome i nije bilo jasno do danas, danas mu je jasno. Nastalo je kao rezultat nemoći i poraza. Ovde da su mogli sami da urade nešto više, da pobede u obojenoj revoluciji organizovanoj spolja, oni bi to uradili. Pošto nisu mogli, zovu "Velikog brata" u pomoć ne bi li konačno mogli nešto da urade.

Kurir.rs

