Na ulicama Katmandua, u Nepalu, viđena je krvava šaka - simbol blokadera, onih što u Srbiji mesecima blokiraju ulice i terorišu narod.

Naime, na protestima u Nepalu primećen je simbol blokaderske obojene revolucije krvava šaka, što dovoljno govorio o tome da nije reč ni o kakvim spontanim protestima nezadovoljnih građana, već ozbiljno izrežiran haos.

Nepal (2).jpeg
Foto: Printskrin

Posle ovoga je jasno da su blokaderi hteli nemire i građanski rat i u Srbiji. Sada je jasno još jednom da ovo nije nikakav spontani bunt! Isti scenario, ista režija, isti simbol!

