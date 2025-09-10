Sada je sve jasno
KRVAVA ŠAKA I NA ULICAMA NEPALA: Sve isto kao i u Srbiji - Isti scenario, ista režija, isti simbol! Hteli su i ovde građanski rat
Slušaj vest
Na ulicama Katmandua, u Nepalu, viđena je krvava šaka - simbol blokadera, onih što u Srbiji mesecima blokiraju ulice i terorišu narod.
Naime, na protestima u Nepalu primećen je simbol blokaderske obojene revolucije krvava šaka, što dovoljno govorio o tome da nije reč ni o kakvim spontanim protestima nezadovoljnih građana, već ozbiljno izrežiran haos.
Foto: Printskrin
Posle ovoga je jasno da su blokaderi hteli nemire i građanski rat i u Srbiji. Sada je jasno još jednom da ovo nije nikakav spontani bunt! Isti scenario, ista režija, isti simbol!
Reaguj
3