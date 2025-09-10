Slušaj vest

Na ulicama Katmandua, u Nepalu, viđena je krvava šaka - simbol blokadera, onih što u Srbiji mesecima blokiraju ulice i terorišu narod.

Naime, na protestima u Nepalu primećen je simbol blokaderske obojene revolucije krvava šaka, što dovoljno govorio o tome da nije reč ni o kakvim spontanim protestima nezadovoljnih građana, već ozbiljno izrežiran haos.

Foto: Printskrin