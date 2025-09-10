Slušaj vest

Nezavisni evroparlamentarac iz Slovačke Lubos Blaha izjavio je juče u Strazburu da "drugi pokušavaju da svrgnu demokratski izabranu vlast u Srbiji i izazovu novi Majdan".

- Slovaci i Srbi su braća. Imamo Aleksandra Vučića koji je demokratski izabrani predsednik. Drugi pokušavaju da naprave novi Majdan u Srbiji i da zbace demokratski izabranu vlast. Videli smo napade na stranačke prostorije, dok srpska Vlada govori o dijalogu i referendumu, ali sa druge strane to nailazi na odbijanje - rekao je on tokom rasprave o Srbiji u Evropskom parlamentu i dodao:

- Postoje prijateljski odnosi sa Kinom, postoje pokušaji da se manipuliše izborima. Mi odbacujemo bilo kakvo mešanje u suverenitet jedne zemlje, naših zemalja. Videli smo Beograd koji je nekada bombardovan. Podržavamo Srbiju i demokratski izabranog predsednika.

Podsećamo, delegacija parlamentarne srpske opozicije - Dragan Đilas i Borko Stefanović iz SSP, Pavle Grbović (PSG), Biljana Đorđević (ZLF), Zdravko Ponoš (SRCE), Ana Jakovljević (SNP) i Dobrica Veselinović (ZLF), juče je otputovala do Strazbura da bi govorila o "stanju demokratije" u Srbiji.