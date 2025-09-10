Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je da su vođe blokadera u Strazburu tražile sankcije za Srbiju i njene građane, kao i ukidanje suvereniteta naše države.

- Neverovatno je da traže sankcije za legitimno izabranu vlast. Pogotovu za predsednika Vučića, koji ima podršku većine građana, što znači da traže sankcije Srbiji. Otišli su tamo da mole da se uvedu sankcije našoj zemlji.

- Oni traže sankcije za sve građane Srbije. Rukovanje sa Putinom im je bio samo izgovor. Nisu ni policajci za koje su takođe tražili sankcije i njihove porodice, zato što su trpili iživljavanje blokadera. Ako ih ne biju motkama i gađaju kamenjem, onda ih vređaju, prete njihovoj deci. Nakon toga odu u Brisel i traže da se uvedu sankcije tim policajcima. To je traženje kazne za Srbiju koja ih neće, koja neće blokadere - rekla je Brnabić u jutarnjem programu televizije Pink.

Odbili razgovor, a svaki put trče u Brisel i Strazbur

- Za sankcije protiv svoje zemlje su molili ljudi koji nisu ispunili čak ni svoju ustavnu obavezu, da dođu na konsultacije kod predsednika, kada su završeni izbori. Odbili su i taj razgovor. Time su pljunuli u lice 2.300.000 građana koji su glasali za Vučića da bude predsednik. A onda i svim građanima ove zemlje, i zgazili na Ustav, jer nisu hteli da se odazovu na razgovore. Onda su odbili sada razgovore sada pre 10-ak dana, kada je Vučić pozvao predstavnike blokadera na razgovor. Ali svaki put trče u Brisel i Strazbur.

Foto: Pink

- Setite se da su to isti ljudi koji su se hvalili da su u EP izmolili rezoluciju, kojom se traži ukidanje suvereniteta naše zemlje, time što bi EK poslala svoje predstavnike da idu od kuće do kuće, da ispituju naše građane zašto žive tu, gde se leče, gde vam dete ide u vrtić. I to da rade stranci, da proveravaju zašto neko ima pravo da glasa na mestu A ili mestu B. Pri tom kada to mi ponudimo kažu neću, to me ne zanima. Njima je do ukidanja suvereniteta naše zemlje.