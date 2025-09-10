Slušaj vest

Ministarka za rad Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je danas da će Vlada Srbije usvojiti predlog njenog ministarstva da od 1. januara 2026. godine minimalna cena rada bude 371 dinar po radnom času, odnosno 551 evro mesečno.

Kako je naglasila, reč je o najvećem povećanju do sada, a prvi put će minimalna zarada pokrivati minimalnu potrošačku korpu – i to sa 111 odsto.

"Kumulativno povećanje u poslednjih godinu dana iznosi oko 38 odsto, što do sada nismo imali. Najpre smo uveli vanredno povećanje od 1. oktobra, a sada, u skladu sa obećanjem građanima, izlazimo sa novim rešenjem koje će biti realizovano od početka 2026. godine", rekla je Stamenkovski za TV Prva.

Dodala je da minimalac sam po sebi nije dovoljan za sve potrebe domaćinstva, ali da je čitav paket mera – od ograničavanja trgovačkih marži, preko jeftinijeg ogrevnog drveta i struje – usmeren ka onima sa najmanjim primanjima.

"Prvi put minimalna cena rada pokriće minimalnu potrošačku korpu, a cilj je da istovremeno pomognemo i radnicima i poslodavcima", navela je ministarka.

Podsetila je da su sindikati tražili još veće povećanje, dok su poslodavci osporavali i ovo rešenje zbog privrednih izazova i manjeg BDP-a u odnosu na ranije projekcije.

„Blokade koje su zadesile Srbiju zaustavile su nas u nameri da ove godine budemo prva zemlja u Evropi po privrednom rastu. Prošle godine bili smo treći, a ove smo planirali da budemo prvi. To ekonomsko iznurivanje ostavilo je posledice“, istakla je Stamenkovski.

Ona je dodala da će rast minimalca povući i rast prosečne zarade, što će pomoći da se ispuni obećanje – da do 1. januara 2026. prosečna plata u Srbiji bude preko 1.000 evra.