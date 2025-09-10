Slušaj vest

Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da smo konačno mogli da čujemo od evropske komesarke za proširenje Marte Kos na sednici u Evropskom parlamentu, gde se raspravljalo o protestima u Srbiji, da je osudila mržnju, nasilje i napade na predstavnike vlasti u Srbiji i zahvalila joj na jasno izrečenom stavu.

Ona je najavila i da će u petak ići u Brisel, ali da će se za razliku od blokadera boriti za Srbiju.

"Ja sam u petak u Briselu i za razliku od blokadera i blokadera iz bivše vlasti, ja ću se boriti za Srbiju. Razgovarala sam dugo sa predsednikom (Aleksandrom) Vučićem, znamo kakav nam je plan, znamo šta želimo da dobijemo iz te posete. Želimo da branimo Srbiju, da odbranimo Srbiju, tako da će to svakako biti teški sastanci. Ali i mi ćemo da idemo u našu ofanzivu, koja će biti zasnovana na branjenju naših nacionalnih interesa i na promovisanju svega onoga što većinska Srbija zaista radi, ne na mržnji i ne na nasilju. Idemo da branimo našu Srbiju i naše nacionalne interese", rekla je Brnabić za TV Pink.

Foto: Pink

Ona se zahvalila Marti Kos na njenom jučerašnjem stavu u Strazburu po pitanju protesta u Srbiji i dodala da je taj stav prema njenom mišljenu u skladu sa civilizacijskim normama i standardima.

"Dakle, neprihvatljivo je, neprihvatljivo je da vi spaljujete prostorije političkih stranaka, širite mržnju. Više od 750 naših prostorija je napadnuto. Paljene su naše prostorije i u Novom Sadu i u Valjevu. To se dešavalo samo 30-ih godina prošlog veka u nacističkoj Nemačkoj. I nigde više. To je taj manir. I konačno da se jasno kaže, to je neprihvatljivo", rekla je Brnabić.

Brnabić je rekla da napadi na političke neistomišljenike i njihove prostorije, nisu borba za demokratiju.

"Napadi na porodice političkih neistomišljenika, da idete ispred stanova, zgrada, kuća gde žive porodice, ljudi sa kojima se vi politički ne slažete, su neprihvatljivi, nisu demokratija, nisu traženje prava. Hvala joj što je konačno rekla, iako opet moram da kažem da je novi ambasador Evropske unije u Srbiji, prvi to rekao. I on ponovo, on je bio izložen i torturi i targetiranju, zato što je rekao jednu stvar koja se bilo gde u civilizovanom svetu zaista podrazumeva - ne možete da palite prostorije političkih stranaka. To nije politika, to nije demokratija. Ne možete da pretite porodicama vaših političkih neistomišljenika i da maltretirate te ljude tako što idete ispred stanova ili kuća u kojima žive. Ne možete, to nije demokratija", dodala je Brnabić.

Ona je rekla da se ove rečenice Marte Kos ne mogu naći na Šolakovim medijima.