Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa sa dijasporom Đorđe Milićević saopštio je danas, povodom zahteva dela opozicije u Evropskom parlamentu da se uvedu sankcije najvišim funkcionerima Srbije, da su interesi naroda Srbije i interesi onih koji su juče sedeli zajedno u Strazburu – dijametralno suprotni i da će Srbija nastaviti da brani svoje nacionalne i državne interese.

- U Strazburu smo mogli jasno da vidimo kako izgleda kada se okupe oni koji su protiv Srbije iznutra i oni koji su protiv Srbije spolja. Na jednoj strani predstavnici takozvane opozicije iz Srbije koji su otišli da traže sankcije sopstvenoj državi, a na drugoj strani pojedini evroparlamentarci, pre svega iz Hrvatske, koji godinama uporno koriste svaku priliku da napadnu Srbiju - naveo je ministar Milićević i dodao:

- Zašto traže sankcije? Zato što ne mogu da pobede na izborima, zato što nemaju politiku i zato što su u sopstvenoj nemoći spremni da nanose štetu sopstvenom narodu. A oni koji im aplaudiraju iz inostranstva, to svakako nisu prijatelji Srbije, već ljudi koji bi želeli da oslabe i razgrade Srbiju kao važan faktor na Balkanu - dodaje Milićević.

Foto: Kurir Televizija

Ovo je još jedna potvrda da su interesi naroda Srbije i interesi onih koji su juče sedeli zajedno u Strazburu – dijametralno suprotni, dodao je on.

- Srbija će nastaviti da brani svoje nacionalne i državne interese, bez obzira na pritiske i na kampanje koje dolaze i spolja i iznutra. Naš odgovor je jasan – stabilna i snažna Srbija koja ide napred i koja će uvek sama odlučivati o svojoj budućnosti” – zaključio je ministar Milićević.