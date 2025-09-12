Slušaj vest

U Strazburu je deo opozicionih predstavnika izneo zahtev da Evropski parlament razmotri uvođenje sankcija državnom vrhu, ali i pripadnicima policije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao je na ove navode ocenjujući da se time kao je rekao "pokušava dodatno podeliti društvo i izvršiti pritisak na institucije".

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije "Redakcija" prof. dr Ilija Kajtez, stručnjak za bezbednost i Marko Matić iz Centra za odgovorne medije, potvrdili su predsednikove reči da su u pitanju sankcije upućene sopstvenom narodu, onom koji se prethnodnih 10 meseci suočava sa napadima i nasilnim scenama širom države.

Matić: Opozicija je ugrozila sopstveni ugled, ne državni

Foto: Kurir Televizija

Matić je ukazao na licemerje blokaderske opozicije koja je svoje poverenje sada dala Strazburu, bez da se oslanjala na njega tokom svojih prethodnih aktinvosti.

- Njihovi potezi ne utiču na ugled Srbije, oni predstavljaju svoje političke interese, ne državu. Zahtev koji su izneli uticao bi na evrointegracije Srbije. Objasnite kako mislite da ubrzate evrospki put Srbije ako ćete da ga zaustavite? Ovo je politička besmislica, ovde se vodi invazivna antievropska kampanja.

Podsetio je na ogromne ekonomske posledice koje Srbije trpi usled nestabilnosti.

- Niko ne želi da uloži u zemlju u kojoj se dešavaju ovakvi nemiri. Videli smo i šta se juče dogodilo u Nepalu, niko ni tamo neće uložiti. Rešavanje ove krize je urgentno.

Foto: Kurir Televizija

Kajtez: Odnosi sa Evropskom unijom nisu ugroženi

Kajtez kaže da je na delu specijalna operacija protiv Srbije koja ima svoje izvođače.

- Temelj i kičma su strane obaveštajne službe koje se ne vide. Naši opozicinari demonstriraju antipolitiku. Borite se protiv institucija jedne države, a sutra želite da osvojite vlast, kakvi ćete vi biti vladari i kakva je politika koju zastupate?

Kajtez ne misli da su naši odnosi sa Evropskom unijom ugroženi.

- Evropa nam zavidi jer imamo neverovatno dobre odnose sa Moskvom i Pekingom. Verovatno bi i oni želeli, ali ne mogu pošto su politička grupacija koja ih vidi kao svoje protivnike. Mi tu vrstu privilegije sebi ne možemo da damo, ali ne ugrožavamo Evropsku uniju. Moramo pokušati na neki način i na sve strane, dok nam blokaderi nanose štetu, da preživimo.

"NE UGROŽAVAMO PUT KA EU SVOJIM ODNOSIMA SA MOSKVOM I PEKINGOM" Evrointegracija time nije stala, ali uzbuna je u blokaderima: Problem su zahtevi u Strazburu! Izvor: Kurir televizija

