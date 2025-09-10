Slušaj vest

Kako saznajemo, razlog tome je što su trojica od uhapšenih u Kosjeriću počeli štrajk glađu, pa se čeka njihov lekarski pregled.

- Osnovni tužilac u Požegi je predložio pritvor za svih šest uhapšenih. Saslušanje pred sudom i odlučivanje o pritvoru je trebalo da počne u 10 sati, ali je pomereno. Razlog je što su trojica uhapšenih počeli štrajk glađu, pa se čeka njihov lekarski pregled, a potrebno je da svih šest budu tu na saslušanju – saznajemo od izvora bliskog požeškom pravosuđu.

Uhapšeni su Vladan Todorović, Predrag Rakić, Nemanja Ostojić, Milorad Marković, Milorad Jovović i Lazar Erčević. Lazar Erčević, maturant, hapšen je u junu ove godine, kada su bili lokalni izbori u Kosjeriću, zbog napada na novinarku Draganu Ćendić. Pritvor mu tada nije određen. Među uhapšenima je bila i jedna žena, Milena Orubović, ali je ona ubrzo i puštena.

Oni se sumnjiče da su 7. septembra, kada je bio organizovan prijavljen skup “Protiv blokada”, stali na ulicu i blokirali prolaz koloni antiblokadera. Između blokadera i antiblokadera je bio raspoređen kordon policije. U jednom momentu blokaderi su napali policiju i gađali ih kamenicama. Policija je pružila otpor i sprečila da kordon bude probijen. Kao posledica napada su tri povređena policajca, od kojih je jedan zbog povreda zadržan u užičkoj bolnici.

Danas su se blokaderi okupili ispred zgrade suda u Požegi gde vrše pritisak da se uhapšeni puste.