Slušaj vest

- Kažu, uvredio sam ih što sam rekao da su ološ. Da budem sasvim iskren prema Vama, ja o njima mislim mnogo gore. Ali da li sam pogrešio što sam ih nazvao takvim imenom, verovatno i jesam, predsednik države ne treba da koristi tu reč u javnom diskursu. A inače mislim mnogo gore od toga, rekao je predsednik Vučić.

- A šta da mislim o ljudima koji nisu došli na jedan izborni skup? Nisu oni došli na skup na kojem treba da podrže neku politiku. Protiv toga ne bih imao ništa. Vi ste došli da učestvujete u nasilnim demonstracijama. Da sprovodite nasilje u jednoj drugoj zemlji. A svaka zemlja bi zabranila bilo kome od nas da učestvuje u nasilnim demonstracijama protiv nje. I posle toga ste još lagali i obmanjivali javnost o onome što svako vidi šta se dogodilo.

- Nisu policajci uzeli motke, nisu policajci uzeli ove ograde. Oni su stajali mirno i trpeli napade. Oni kada nemaju šta da vam kažu suštinski, onda to kreće u mantru laži i neistine na koje smo već navikli ne jedan put kada je Srbija u pitanju, rekao je Vučić gostujući na TV Prva.