susret
"SRBIJA JE SPREMNA ZA NOVU ERU PARTNERSTVA SA SAD": Đurić se sastao sa Titolom
Slušaj vest
Ministar spoljnih poslova Marko Đurić razgovorao je sa otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Aleksandrom Titolom, i tom prilikom poručio da je Srbija spremna za novu eru partnerstva sa SAD.
Đurić u objavi na društvenoj mreži Iks navodi da je sa Titolom nastavio plodne razgovore koje je imao sa državnim sekretar SAD Markom Rubiom, prošlog meseca.
- Srbija je spremna za novu eru partnerstva sa Sjedinjenim Državama, daljim produbljivanjem naše saradnje u političkom, ekonomskom i svim oblastima od obostranog interesa, sa ciljem jačanja naših veza i ostvarivanja opipljivih dobitaka za naše narode - poručio je Đurić.
Reaguj
Komentariši