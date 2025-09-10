Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić razgovorao je sa otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Aleksandrom Titolom, i tom prilikom poručio da je Srbija spremna za novu eru partnerstva sa SAD.

Đurić u objavi na društvenoj mreži Iks navodi da je sa Titolom nastavio plodne razgovore koje je imao sa državnim sekretar SAD Markom Rubiom, prošlog meseca.