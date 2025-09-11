Slušaj vest

U subotu, 13. septembra, u 18.00 sati biće održan novi veliki skup građana pod sloganom "Stop blokadama", a očekuje se prisustvo više od 150.000 ljudi širom Srbije.

Organizatori iz Centra za društvenu stabilnost ističu da će se okupljanja paralelno održati u više od 130 do 140 mesta širom zemlje, a centralni cilj jeste da se pošalje jasna poruka protiv nasilja, haosa i političkih opstrukcija.

Građani protiv blokada 7.9. Izvor: Kurir

Centar za društvenu stabilnost pozvao je građane da masovno izađu na ulice i obore dosadašnji rekord po broju učesnika, naglašavajući da je vreme da se pokaže jedinstvo i odlučnost naroda.

- Želimo da se u subotu okupe svi oni koji žele normalnu, stabilnu i bezbednu Srbiju, zemlju reda i razvoja, a ne haosa i sukoba - saopštili su organizatori.

Batocina - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Prethodni skupovi izazvali su veliku pažnju domaće i strane javnosti, a subotnje okupljanje, kako se procenjuje, moglo bi postati jedno od najmasovnijih u poslednjim godinama.

Organizatori naglašavaju da se od građana očekuje mirno, dostojanstveno i masovno učešće, uz poruku da blokade i destrukcija nisu put ka budućnosti Srbije.

Skupovi protiv blokada održani su prošle nedelje u 111 opština i gradova širom Srbije, a na njima je učestvovalo više od 126 000 ljudi.

Okupljanja građana protiv blokada održana su i 31. avgusta kada se okupilo u skoro 100 mesta više od 103 000 građana, 20. avgusta u 49 mesta, kada je, prema proceni policije, učestvovalo oko 33.000 ljudi, kao i 23. avgusta, kada se na skupovima u 71 opštini i gradu okupilo oko 70.000 ljudi.

Obrenovac - Građani protiv blokada Izvor: Kurir