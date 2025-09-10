"KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU PONOŠA I PICULE?" Brnabić: Imaju istu putovnicu i misle da pričaju u ime Srbije
Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić, reagovala je danas na izlaganje predsednik stranke SRCE, Zdravka Ponoša u Evropskom parlamentu.
"Koja je razlika između Ponoša i Picule? Isto pričaju, isto razmišljaju, imaju isti pasoš (putovnicu) i misle da imaju pravo da pričaju u ime Srbije. Nema razlike", objavila je Brnabić na mreži X i ovi odgovorila na Ponoševu objavu.
Podsetimo, Brnabić je najavila danas da će u petak ići u Brisel, ali da će se za razliku od blokadera boriti za Srbiju.
"Ja sam u petak u Briselu i za razliku od blokadera i blokadera iz bivše vlasti, ja ću se boriti za Srbiju. Razgovarala sam dugo sa predsednikom (Aleksandrom) Vučićem, znamo kakav nam je plan, znamo šta želimo da dobijemo iz te posete. Želimo da branimo Srbiju, da odbranimo Srbiju, tako da će to svakako biti teški sastanci. Ali i mi ćemo da idemo u našu ofanzivu, koja će biti zasnovana na branjenju naših nacionalnih interesa i na promovisanju svega onoga što većinska Srbija zaista radi, ne na mržnji i ne na nasilju. Idemo da branimo našu Srbiju i naše nacionalne interese", rekla je Brnabić za TV Pink.