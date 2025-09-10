Predsednica Skupštine Ana Brnabić koja već u petak boravi u Briselu bila je u samo par reči kristalno jasna na floskule koje blokaderi uporno ponavljaju.
predsednica narodne skupštine
"EU GLEDA OVE I MISLI SE - VUČIĆ MAKAR IMA POLITIKU" Brnabić u samo par reči kristalno jasno sve objasnila Đilasu: Evropa menja stav o Vučiću, verzija 1.238!
Slušaj vest
- Evropa menja stav o Vučiću, verzija 1.238. Pao je, samo što nije. Evo ga Uskrs.
- A EU gleda ove i misli se - Vučić makar ima politiku, a naša najveća kazna je što moramo vas da slušamo kako, politički potpuno uzaludni, kukate na sopstvenu zemlju iz godine u godinu..., poručila je Brnabićeva na tvit Dragana Đilasa, na mreži X.
Kurir.rs/X
Reaguj
1