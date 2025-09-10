Slušaj vest

- Evropa menja stav o Vučiću, verzija 1.238. Pao je, samo što nije. Evo ga Uskrs.

- A EU gleda ove i misli se - Vučić makar ima politiku, a naša najveća kazna je što moramo vas da slušamo kako, politički potpuno uzaludni, kukate na sopstvenu zemlju iz godine u godinu..., poručila je Brnabićeva na tvit Dragana Đilasa, na mreži X.

Kurir.rs/X

