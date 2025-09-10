BOBRA ZA SRBIJU UMESTO PROTIV SRBIJE! Brnabić u petak u Briselu: Sastaće se sa nekima od najvažnijih ljudi u Evropskoj uniji
Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić u petak boravi u Briselu.
Brnabić će se tom prilikom sastati sa nekima od najvažnijih ljudi u Evropskoj uniji, kao što su predsednica Evropskog parlamenta Roberta Mecola i generalni direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Gert Jan Kopman.
Osim toga, ona će se sastati i sa nekadašnjim ambasadorom EU u Srbiji Emanuelom Žiofreom, koji sada obavlja funkciju zamenika direktora za Evropu i Centralnu Aziju u Evropksoj spoljnopolitičkoj službi.
Podsetimo, Brnabić je danas najavila da će u petak ići u Brisel, ali da će se za razliku od blokadera boriti za Srbiju.
- Ja sam u petak u Briselu i za razliku od blokadera i blokadera iz bivše vlasti, ja ću se boriti za Srbiju. Razgovarala sam dugo sa predsednikom (Aleksandrom) Vučićem, znamo kakav nam je plan, znamo šta želimo da dobijemo iz te posete. Želimo da branimo Srbiju, da odbranimo Srbiju, tako da će to svakako biti teški sastanci. Ali i mi ćemo da idemo u našu ofanzivu, koja će biti zasnovana na branjenju naših nacionalnih interesa i na promovisanju svega onoga što većinska Srbija zaista radi, ne na mržnji i ne na nasilju. Idemo da branimo našu Srbiju i naše nacionalne interese - rekla je Brnabić za TV Pink.