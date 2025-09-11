Slušaj vest

Blokaderi u Srbiji pokazali su ne samo neskriveno oduševljenje haosom u Nepalu već su krenuli i u otvoreno prizivanje istog scenarija i za našu zemlju. Ako je neko dosad sumnjao, sada je potpuno jasno da blokaderski pokret ima pred sobom jedan cilj, a to je haos u zemlji i prolivanje krvi.

Paljenje zgrada državnih institucija, sedišta političkih partija, čak i jedne velike medijske kuće i domova tamošnjih političara, ulične borbe između demonstranata i policije uz suzavac, vodene topove, gumene, ali i prave metke, linčovanje ministara... Dosadašnji bilans u Nepalu je najmanje 22 mrtvih i skoro 200 povređenih.

Oduševljeni

Naši blokaderi priželjkuju upravo to za Srbiju, čime su još jednom pokazali da je njihova vizija da Srbija bude zemlja haosa, građanskog rata, ubijanja na ulicama, paljenja političkih protivnika i članova njihovih porodica. Nepalske zastave postale su svojevrsni modni trend kako na društvenim mrežama, tako i na protestima. Sa skupa blokadera u Nišu tokom trajanja gradske skupštine viđene su nepalske zastave i transparenti s natpisom "Nepal", a jedan je nosio asistent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu Vukašin Stanojević.

Scene iz Nepala Foto: EPA Narendra Shrestha

Društvene mreže preplavljene su porukama kojima se navija da nepalski "virus" dođe do Srbije. Tako je opozicionar Miran Pogačar na Fejsbuku objavio da "niko nije iznad naroda" i poručio: "Nemojte izazivati Nepal u nama." I blokaderka Vanja Bahilj, pod pseudonimom "Ćelava ti mama", imala je razne predloge u vezi s Nepalom.

- Mora da se kupi neki projektor i platno i da se ovima u Ćacilendu prenose scene iz Nepala - napisala je ona na Iksu, dok je urednik Krika Stevan Dojčinović dodao Srbiju u niz zemalja sa sličnim scenariom.

Predrag Veljković je još jedan koji je očigledno oduševljen što je masa razjarenih Nepalaca na ulici uhvatila ministra finansija, pa ga šutirala i vukla dok je on spasavao živu glavu.

- Ministar finansija Nepala nije uspeo da pobegne, ljudi ga vuku po ulici. Zato Mali trenira svaki dan - napisao je on.

Za osudu

Politički analitičar Stevica Deđanski kaže za Kurir da je i ovo deo iste matrice blokadera, a to je da se svaka prilika iskoristi za izazivanje haosa.

Stevica Deđanski Foto: Kurir Televizija

- Pošto su Borko Stefanović i Zdravko Ponoš bili u Briselu da se žale na Srbiju, sad treba da očekujemo da Marinika Tepić i rektor Vladan Đokić odu u Nepal, da sakupe iskustva o tome kako se ruši zemlja. Oduševljavanje nepalskim scenariom samo pokazuje njihovu nenormalnu politiku izazivanja haosa kad god prilike dozvole, a koristeći iskustva drugih zemalja gde se to dešava. Neverovatno je da neko priželjkuje nesreću svom narodu, da želi da se u Srbiji desi Majdan, ili nepalski scenario. Ti ljudi ne misle dobro svojoj zemlji, to je sigurno. I ono što je takođe važno, da mogu da pobede na demokratskim izborima, oni to ne bi ništa radili. Međutim, svesni su da ih narod prezire i zato biraju ove metode. Nadaju se da će neko da ih postavi na vlast ili da će da bude krvoproliće. To je jedna nekrofilska koalicija koja je za izučavanje - ocenio je Deđanski.

Dejan Lisica iz Centra za društvenu stabilnost oštro je osudio izjave kojima se priziva nepalski scenario.

Dejan Lisica Foto: Privatna Arhiva