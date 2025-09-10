Slušaj vest

Svih šest uhapšenih Kosjeraca osumnjičenih za napad na policiju narednih mesec dana provešće u kućnom pritvoru.

- Sudija Osnovnog suda u Požegi odredila je po mesec dana zabrane napuštanja stana ili kućnog pritvora za šest Kosjeraca: Vladanu Todoroviću, Predragu Rakiću, Nemanji Ostojiću, Miloradu Markoviću, Miloradu Jovoviću i Lazaru Erčeviću. To znači da ako prekrše ovu odluku suda idu u pritvor – kaže naš izvor blizak istrazi.

Oni se sumnjiče da su 7. septembra, kada je bio organizovan prijavljen skup "Protiv blokada", stali na ulicu i blokirali prolaz koloni antiblokadera. Između blokadera i antiblokadera je bio raspoređen kordon policije. U jednom momentu blokaderi su napali policiju i gađali ih kamenicama. Policija je pružila otpor i sprečila da kordon bude probijen. Kao posledica napada su tri povređena policajca, od kojih je jedan zbog povreda zadržan u užičkoj bolnici.

Kurir.rs/Z.G.

