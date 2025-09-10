Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je sa ambasadorom Velike Britanije u Srbiji Aleksom Fergusonom razgovarao danas o daljem unapređenju partnerstva dve zemlje, kao i o prioritetima Ministarstva spoljnih poslova Ujedinjenog kraljevstva pod vođstvom ministarke spoljnih poslova Ivet Kuper.

Kako je napisao na društvenoj mreži "Iks" razgovor je bio prodiktivan.