Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je sa ambasadorom Velike Britanije u Srbiji Aleksom Fergusonom razgovarao danas o daljem unapređenju partnerstva dve zemlje, kao i o prioritetima Ministarstva spoljnih poslova Ujedinjenog kraljevstva pod vođstvom ministarke spoljnih poslova Ivet Kuper.

Kako je napisao na društvenoj mreži "Iks" razgovor je bio prodiktivan.

- Prošla godina je obeležila rekordno visoke rezultate u našoj bilateralnoj trgovini, posebno robom i uslugama, praćene povećanim prilivom investicija. Na osnovu ovog snažnog zamaha, odlučni smo da nastavimo da produbljujemo naše ekonomske veze i proširujemo mogućnosti za saradnju usmerenu na promociju zajedničkog prosperiteta i jačih veza između naših zemalja i naroda - napisao je Đurić.

