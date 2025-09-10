Slušaj vest

„Ovaj sporazum trenutno pokriva samo oblast penzijsko – invalidskog osiguranja. S obzirom na to da postoji veliki broj naših državljana koji rade u Rusiji, želimo da ovaj sporazum obuhvati i zdravstveno osiguranje“, navela je ministar.

Milica Đurđević Stamenkovski naglasila je i da bi trebalo unaprediti postojeću dobru saradnju u oblasti zaštite ratnih memorijala, kako bi se doprinelo očuvanju kulture sećanja.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ministar je istakla da je Rusija jedan od najvažnijih strateških partnera Srbije i da je to partnerstvo utemeljeno na čvrstim bratskim odnosima.

„Srbija ceni rusku pouzdanu i principijalnu podršku u smislu očuvanja teritorijalne celovitosti naše zemlje na Kosovu i Metohiji, kao podršku u poštovanju Dejtonskog sporazuma i očuvanju političke samostalnosti Republike Srpske i njenih institucija, što garantuje opstanak srpskog naroda na tim prostorima“, navela je.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

Takođe, Đurđević Stamenkovski je naglasila i da Ruska Federacija na pravi način razume aktuelna dešavanja u našoj zemlji koja se odnose na destabilizaciju i protivustavnu promenu vlasti i zahvalila na podršci.