Međunarodni istraživački novinari razotkrili su složenu mrežu finansijskih i medijskih veza koje su povezivale Balkan, Švajcarsku i Ukrajinu. U centru priče su srpski biznismen Dragan Šolak, osnivač Junajted Grupe, i njegov partner Volfram Kuoni, švajcarski advokat poznat kao "bankar Kremlja", piše sajt "OstroV".

Najnoviji podaci OCCRP-a dokazuju da Šolakovo medijsko carstvo godinama koristi ofšor kompanije povezane sa Gaspromom. Upravo je Kuoni, bivši potpredsednik Gasprombank Švajcarska, pomagao u upravljanju tokovima sredstava koji su izlazili preko Malte, Lihtenštajna i Britanskih Devičanskih Ostrva, o kojima je ranije i Kurir pisao!

Junajted Grupa je javno deklarisala "liberalne vrednosti", ali su njeni TV kanali i novine više puta širili poruke ideologa Kremlja Aleksandra Dugina, koji je otvoreno pozivao na brisanje Ukrajine sa svetske mape, prema pisanju sajta "OstroV", ukrajinske publikacije, koja ima najviši indeks citiranja među svim društveno-političkim sajtovima u istočnoj Ukrajini.

Ko je Volfram Kuoni?

Istovremeno, ime Volframa Kuonija pojavljuje se u ukrajinskom kontekstu. Nekoliko godina je bio član upravnog odbora Ferrexpo AG, švajcarske kompanije koja poseduje Poltavski rudarsko-prerađivački kombinat. U to vreme, kompanijom je upravljao oligarh Konstantin Ževago. Podsetimo se da je ukrajinska DBI u odsustvu obavestila Ževaga o sumnji na proneveru više od 2,5 milijardi grivni iz banke "Finansije i kredit".

Dragan Šolak Foto: Graham Hunt / imago sportfotodienst / Profimedia

Novinari takođe posvećuju pažnju na ćutanje Dragana Šolaka.

Kako je novinar Frankfurter Algemajne Cajtunga, Mikael Martens, napisao na mreži X, biznismen izbegava bilo kakve komentare o aktivnostima svoje kompanije uprkos očiglednoj pretnji po njen ugled.

- Gospodin Šolak je trebalo najbolje da objasni koliko je njegovo medijsko carstvo ugroženo. Ali odgovor je uvek isti: ćutanje - rekao je Martens, navodi "OstroV".

U međuvremenu, prema "Panamskim papirima", Volfram Kuoni je godinama povezan sa Aleksejem Milerom, šefom ruskog Gasproma. Šeme povlačenja ovog drugog ukazuju na to da je švajcarski advokat godinama servisirao ofšor račune Rusa. Kuoni je trenutno pod istragom Kancelarije za kontrolu strane imovine SAD (OFAC) prema Zakonu Magnitskog. Ovaj zakon omogućava nametanje ličnih sankcija protiv onih koji su umešani u korupciju ili služe interesima Kremlja.

Za Ukrajinu, ova priča ima posebno značenje. Ferekspo ostaje ključan za izvoz i metaluršku industriju zemlje. Ali na nivou korporativnog upravljanja, kompanija se ukrstila sa osobom duboko integrisanom u ruske finansijske mreže i informacione operacije.

Ovo još jednom potvrđuje da Kremlj napada Ukrajinu ne samo oružjem, već i kroz ekonomiju i medije.