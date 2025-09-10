Slušaj vest

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović reagovala je na sramnu objavu Dragana Đilasa ističući jedan od glavnih finansijera blokadera predvodi turneju po evropskim institucijama koje imaju za cilj da unište državu.

- U Srbiji sprovode i finansiraju uništavanje institucija i pokušaje izazivanja obojene revolucije, i promovišu najnedemokratskije principe, a onda trče u Strazbur i Brisel da se žale i kritikuju predsednika Vučića kako navodno on uništava državu. Tu aktuelnu turneju opozicionih "lidera" po EU institucijama na kojoj je glavna tema "ko više pljune po sopstvenoj zemlji" predvodi jedan od glavnih finansijera blokadera nasilnika Dragan Đilas. Da se ne zaboravi da ne samo da lažu o vlasti u Srbiji, legalnoj i legitimnoj, oni po Briselu i Strazburu podilaze i aplaudiraju najgorim mrziteljima Srbije, poput hrvatskih ultranacionalista koji veličaju ustaštvo i negiraju genocide i etničko čišćenje koje je sprovođeno nad našim narodom - napisala je ministarka na Instagramu.

Ona je dodala da nema opravdanja za brutalno nasilje koje već deset meseci sprovode u Srbiji i za sve laži i manipulacije kojima truju javnost preko svojih plaćeničkih antisrpskih medija.