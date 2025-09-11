"Govorio sam o hapšenjima, progonu predstavnika srpskog naroda oličenih u predstavnicima Srpske liste i o drugim pitanjima kao što su nestali. Tema razgovora bili su i MTS i energetika. Ali najbitnije je da mora da se formira ZSO i da se nastavi razgovor o statutu ZSO. Priština nije želela da nastavi da razgovara o tom pitanju. A tada je doneta i strašna odluka o gašenju dinara. Moramo da razgovaramo o statutu i da dođe do formiranja ZSO. Govorio sam i o gašenju srpskih institucija i tome da je srpski narod ostao uskraćen za njih. Naš posao je da se borimo za srpski narod", rekao je tada direktor Kancelarije za KiM.