Izjavu ministarke Milice Đurđević Stamenkovski prenosimo u celosti.

Povodom teksta koji je objavljen u albanskom "Dejli njuzu", i napada albanske partije u Makedoniji DUI na svečanu akademiju u Bitolju i izjave koje smo tamo poslali kao zvaničnici Republike Srbije, želim da poručim sledeće:

Čvrsto stojim iza rečenice da su srpski i makedonski narod bratski narodi, i da, sećajući se zajedničke prošlosti, treba da gradimo i zajedničku budućnost na korist dve susedne države. Albanska partija DUI je direktni eksponent velikoalbanske politike Aljbina Kurtija koja ima za cilj da ostvarujući velikoalbanske pretenzije na Balkanu zavadi sve druge narode koji žele da žive u miru, bratstvu i međusobnom poverenju i poštovanju.

Svečana akademija u Bitolju bila je posvećena tridesetogodišnjici od osnivanja i aktivnosti srpske zajednice u čitavoj Severnoj Makedoniji. Sutradan, na Kajmakčalanu, obeležili smo jedan od najznačajnijih istorijskih datuma ne samo za srpsku istoriju, već i za čitav Balkan. Pokušaj od strane albanske partije DUI da ovaj istorijski datum predstavi kao dan srpske okupacije Kosova i Metohije i Stare Srbije, što je navedeno u njihovom tekstu i saopštenju, je pokušaj prekrajanja istorijskih činjenica.

Proboj Solunskog fronta je ostvaren zahvaljujući u najvećoj meri srpskoj vojsci, ali i uz podršku savezničkih sila i država. Da li na ovaj način albanska partija DUI želi da pošalje poruku da je recimo francuska vojska učestvovala u okupaciji tadašnje Stare Srbije a današnje Severne Makedonije činjenicom da je dala doprinos u proboju Solunskog fronta.

Srpski narod nije okupirao nijedan pedalj tuđe zemlje, niti je naša vojska ikada jurišala na tuđe. Kraljevina Srbija pomogla je oslobađanje Kosova i Metohije i tadašnje Stare Srbije od viševekovne osmanske okupacije. U 21. veku mi ne želimo da se vraćamo na te tekovine. Mi želimo da gradimo zajedničku budućnost na korist svih naroda koji žive na ovim prostorima.

Najoštrije osuđujem njihove reakcije i pokušaj zastrašivanja srpskog naroda u Severnoj Makedoniji, i pokušaj da nas iz Republike Srbije navedu da zaboravimo svoju istoriju, da se odreknemo svoje prošlosti, i da prenebregnemo činjenicu da je na Kajmakčalanu poginulo više od 5.200 vojnika Kraljevine Srbije, među kojima je bilo i pripadnika drugih etničkih grupa.