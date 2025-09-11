Slušaj vest

U Briselu bi danas trebalo da bude održana nova runda dijaloga Beograda i Prištine, koji se vodi uz posredovanje Evropske unije.

Beogradsku delegaciju predvodi šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.

Obe delegacije stigle su sinoć u Brisel, a poslednji put sastale su se 10. juna.

Ovog puta sastaju se samo dva dana uoči početka kampanje za lokalne izbore na Kosovu.

Petković je ranije, više puta isticao, da će Beograd u okviru dijaloga insistirati na formiranju Zajednice srpskih opština i deeskalaciji situacije na terenu.

