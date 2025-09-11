Slušaj vest

U Briselu bi danas trebalo da bude održana nova runda dijaloga Beograda i Prištine, koji se vodi uz posredovanje Evropske unije.

Beogradsku delegaciju predvodi šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.

Obe delegacije stigle su sinoć u Brisel, a poslednji put sastale su se 10. juna.

Ovog puta sastaju se samo dva dana uoči početka kampanje za lokalne izbore na Kosovu.