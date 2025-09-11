Slušaj vest

U Briselu je danas počela nova runda dijaloga pod pokroviteljstvom EU sastankom ekspertske delegacije Beograda predvođene direktorom Kancelarije za KiM i glavnim pregovaračem na tehničkom nivou Petrom Petkovićem sa posrednikom EU Peterom Sorensenom i njegovim timom.

Glavne teme o kojima će Beograd razgovarati je hitno fomiranje ZSO i deeskalacija situacije na terenu. Do nove runde dijaloga u Briselu dolazi svega dva dana pred početak predizborne kampanje za lokalne izbore u AP Kosovu i Metohiji.