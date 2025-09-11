Slušaj vest

Ministar inostranih poslova Srbije Marko Đurić uputio je saučešće porodici ubijenog američkog konzervativnog političkog komentatora i aktiviste Čarlija Kirka i narodu Sjedinjenih Američkih Država.

- Duboko ožalošćeni ubistvom Čarlija Kirka. Naše saučešće njegovoj porodici i američkom narodu - napisao je Đurić na mreži Iks.

Marko Đurić je istakao da "Srbija čvrsto stoji protiv političkog nasilja i uz naše američke prijatelje".

Kirk, aktivista i suosnivač organizacije "Turning Point USA", sinoć je podlegao povredama zadobijenim kada je na njega izvršen atentat tokom govora pred studentima na Univerzitetu Juta Veli.

