"SRBIJA ČVRSTO STOJI PROTIV POLITIČKOG NASILJA": Marko Đurić uputio saučešće porodici Čarlija Kirka
Ministar inostranih poslova Srbije Marko Đurić uputio je saučešće porodici ubijenog američkog konzervativnog političkog komentatora i aktiviste Čarlija Kirka i narodu Sjedinjenih Američkih Država.
- Duboko ožalošćeni ubistvom Čarlija Kirka. Naše saučešće njegovoj porodici i američkom narodu - napisao je Đurić na mreži Iks.
Marko Đurić je istakao da "Srbija čvrsto stoji protiv političkog nasilja i uz naše američke prijatelje".
Kirk, aktivista i suosnivač organizacije "Turning Point USA", sinoć je podlegao povredama zadobijenim kada je na njega izvršen atentat tokom govora pred studentima na Univerzitetu Juta Veli.
