Jedan od ideologa blokadera, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Jovo Bakić, poznat po pozivima na "dinstanje" i "prženje", ponovo je zapretio revolucijom u Srbiji.

Osim toga, on je najavio da će u slučaju da blokaderi dođu na vlast "suditi po kratkom postupku". Takođe, otvoreno je priznao da cilja na ministarsku fotelju i to na, ni manje ni više, nego na poziciju ministra policije.

- Da ne damo ni trenutak da mpogu da odahnu. Kad pomisle da su završili, a ako to pomisle, to samo znači da su budale... Odmah se javimo: "Niste završili! Ima nas, ima nas gomila i jurićemo vas. Jurićemo vas preko sedam mora i preko sedam gora dok vas ne vidimo u Zabeli". Otvoreno sam rekao da sam spreman da budem ministar unutrašnjih poslova - rekao je Bakić na jednoj tribini, na šta je dobio aplauz okupljenih.

Potom je dodao kako nikada nije kandidovao sebe ni za jednu funkciju.

- Prvi put otvoreno kažem da sam spreman da budem ministar unutrašnjih poslova i da u roku od godinu i po dana podnesem račun - rekao je Bakić i najavio kako će "suditi po kratkom postupku".

